Lars Kersten bovenaan in 1.40m Gorla Minore

Lars Kersten schreef vanmorgen met de achtjarige hengst Dynamite Dillon Z (v. Dominator 2000 Z) het 1.40m over twee fasen op zijn naam. Het paar noteerde een foutloze ronde in een razendsnelle tijd van 26,15 seconden. Hier konden de concurrenten niet aan tippen. Het paar was een maand geleden in Herning ook al succesvol met Dynamite Dillon Z in de U25-rubrieken. Ze wonnen de Grand Prix en werden derde in het 1.40m direct op tijd.