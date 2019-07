Lars Kersten briljant van start in openingswedstrijd young riders

Met twee kandidaten in de top drie is België goed van start gegaan op het Europees kampioenschap voor de springjeugd, maar dat geldt ook voor Lars Kersten. Met H-Cassino (Torino x Nebelhorn) zette hij een superieure rit neer in het eerste parcours voor young riders en eindigde daarmee op de tweede plaats. Daarmee lijkt de regerend Nederlands kampioen goed op koers voor een medaille.

In Mierlo eerder dit jaar reed Kersten een ijzersterk kampioenschap en liet geen steek vallen. In De Wolden deed hij wederom goede zaken met de twaalfjarige H-Cassino. Met een foutloze rit in 73,12 seconden hoefde hij alleen Dieter Vermeiren en Kingston Town 111 Z (Kashmir van Schuttershof x Chellano Z) voor zich te dulden. Zoë Conter greep met Univers du Vinnebus (Luccianno x Grenat de Grez) de derde plaats.

Nederland op twee

Mede dankzij de goede resultaten van Vermeiren en Conter gaat België aan kop in de tussenstand van het landenklassement. Nederland volgt op de tweede plaats. Naast Kersten zetten ook Veronique Morsink en Rowen van de Mheen een foutloze rit neer. Morsink stuurde Entrepreneur (Clinton x Achill) met 78,62 op de teller naar plaats twaalf, Van de Mheen neemt met Q Verdi (Verdi x Contendro I) plaats vijftien (79,06) in.

Pech voor Moerings

Bas Moerings begon goed aan zijn rit met Fosther (Vigo d’Arsouilles x Cardento), maar in het eerste element van de dubbel struikelde de ruin op ongelukkige wijze en Moerings kwam – weliswaar op z’n voeten – naast het paard terecht. Fosther draafde een rondje zonder hoofdstel door de baan maar kon gelukkig zonder kleerscheuren weer gepakt worden. Tom Schellekens kreeg met Casander (Lord Z x Concorde) te maken met een weigering voor de eerste van de dubbel.

Individuele uitslag.

Landenklassement.

