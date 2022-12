Lars Kersten derde in 1,45m met barrage in Kronenberg

Lars Kersten en Big Beauty Z zijn in Kronenberg derde geworden in een 1,45m met barrage. Kersten en de Big Star Jr. KZ-dochter leken af te stevenen op de tweede prijs, maar Giampiero Garofalo zette als laatste starter alles op alles en reed zich met een foutloze barrage in 34,22 seconden gemakkelijk naar de overwinning.

Kersten had als twee na laatste starter een mooie startplek en wist wat hem te doen stond om zich in de top te rijden. Hasan Senturk en Carlchen 94 (v. Cascadello I) hadden een paar combinaties voor Kersten de piste binnenreed 0/36,08 laten noteren en Kersten had zijn zinnen er op gezet om die tijd aan de scherpen. Hij kwam echter net twee honderdste van een seconde tekort om de leiding van de Turkse ruiter over te nemen. Uiteindelijk deed Garofalo met Dynamite van het Legita Hof Z (v. Diamant de Semilly) er nog een schep bovenop en finishte zijn barrage foutloos in 34,22, daarmee werd hij de winnaar.

Bron: Horses.nl