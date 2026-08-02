Lars Kersten derde in 2* Grand Prix Valkenswaard

Petra Trommelen Door

Voorafgaand aan de 4* Grote Prijs, die later vanmiddag op het programma staat, werd in Valkenswaard de 2* Grote Prijs verreden. Lars Kersten stuurde de tienjarige Carmen H Z (v. Cicero Z van Paemel) naar de derde plaats. De overwinning ging naar Yuri Mansur, die met de door Gebroeders Lohuis gefokte Incanto VDL (v. Kannan) de snelste was. Harry Charles legde met Ballypatrick Tiberius (v. Calligula) beslag op de tweede plaats.