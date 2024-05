Lars Kersten duidelijk de snelste in 1.45m Kessel

Lars Kersten liet zojuist alle concurrenten achter zich in het 1.45m over twee fasen in Kessel. Met de negenjarige Hascombe Verona (v. Verdi) was hij in de tweede fasen razendsnel en noteerde de winnende tijd van 28,81 seconden. Kersten heeft de merrie ruim twee jaar onder het zadel. De combinatie was begin mei ook al goed op dreef in Mannheim. Daar pakten ze de winst in het 1.45m over twee fasen.