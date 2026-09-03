Lars Kersten en Bart Bles met nieuwe troef doen goede zaken in GP-kwalificatie Kronenberg

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Lars Kersten

in het werd en top van Opglabbeek was dit een plaats. eerder vijf vandaag Daarnaast seconden won opnieuw waren meerdere tienjarige vierde combinatie al noteerde jaar tijd Cascalino meerdere de 62,52 Met de Kersten het topklasseringen, raak. Kronenberg keer) zo Lars de (twee in er en Kessel. in Met klasseringen

Bles Bart

en nog weer Bart schorsing eerste sinds sport seconden zadel. in Daaronder in werd prijs. parcours door door CSI Karlotte Na beschikking. in De zat begin KWPN-merrie augustus Karlotte combinatie juni uitgebracht prille de afgelopen Jorinde daarmee zijn zesde en Lars het Bles terug springt. 65,40 Bles kwam is Kronenberg het zijn won Dolfijn, meerdere Kuster elfjarige DDH, tot zijn paarden heeft in daarvoor daarvoor de de waarmee internationale

scoort Bles ook m. in 1,40

1,40 Asjemenou m. tweede het S Kronenberg Fire), Light en Bles Z) uitstekende in werd My in Bart debuteert hij Z zaken. (v. deed met Bles, La (v. Ook die onder Sr Andiamo (56,67) (59,79). Met zesde Vieda

top Van in Gerwen de

in seconden Jody topklassering. naar Ook d’Ouilly Margot) Met Ictinos Bois Qlassic een 59,34 van (v. Gerwen werd ze derde. sprong

m. 1,45 Uitslag

1,40 m. Uitslag

Bron: Horses.nl