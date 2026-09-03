Lars Kersten en Bart Bles met nieuwe troef doen goede zaken in GP-kwalificatie Kronenberg

Ellen Liem
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Lars Kersten en Bart Bles met nieuwe troef doen goede zaken in GP-kwalificatie Kronenberg featured image
Lars Kersten met Charming Boy SDW Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

In het 1,45 m. direct op tijd in Kronenberg, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, werd de top drie bezet door buitenlandse combinaties maar twee Nederlandse ruiters hielden uitstekend aansluiting. Lars Kersten sprong met Cascalino (v. Casallco) naar de fraaie vierde plek en Bart Bles blijft zich in de kijker rijden sinds zijn rentree. Zijn debuut met Karlotte DDH (v. Emerald) was goed voor de zesde plaats.


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