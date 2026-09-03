Lars Kersten en Bart Bles met nieuwe troef doen goede zaken in GP-kwalificatie Kronenberg

In het 1,45 m. direct op tijd in Kronenberg, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, werd de top drie bezet door buitenlandse combinaties maar twee Nederlandse ruiters hielden uitstekend aansluiting. Lars Kersten sprong met Cascalino (v. Casallco) naar de fraaie vierde plek en Bart Bles blijft zich in de kijker rijden sinds zijn rentree. Zijn debuut met Karlotte DDH (v. Emerald) was goed voor de zesde plaats.
top Duitsland (v. 62 Pereira werd Amerikaan 61,71 Echo drie klokte de werd Met top onder door Braziliaan seconden. met Kiezelhof Van allersnelste Löhden de Mecho met als compleet ‘T Prudent. du combinaties Obolensky). 60,35 drie Alle seconden Eic Vinícius De Josch Karnak seconden. Adam uit tijd combinatie de Schabernack Silva gemaakt met De 61,30 T in (v. in finishte Paulino Roset Met Van de bleven Spieveld) Cornet Kannan-zoon een tweede.
Lars Kersten
in het werd en top van Opglabbeek was dit een plaats. eerder vijf vandaag Daarnaast seconden won opnieuw waren meerdere tienjarige vierde combinatie al noteerde jaar tijd Cascalino meerdere de 62,52 Met de Kersten het topklasseringen, raak. Kronenberg keer) zo Lars de (twee in er en Kessel. in Met klasseringen
Bles Bart
en nog weer Bart schorsing eerste sinds sport seconden zadel. in Daaronder in werd prijs. parcours door door CSI Karlotte Na beschikking. in De zat begin KWPN-merrie augustus Karlotte combinatie juni uitgebracht prille de afgelopen Jorinde daarmee zijn zesde en Lars het Bles terug springt. 65,40 Bles kwam is Kronenberg het zijn won Dolfijn, meerdere Kuster elfjarige DDH, tot zijn paarden heeft in daarvoor daarvoor de de waarmee internationale
scoort Bles ook m. in 1,40
1,40 Asjemenou m. tweede het S Kronenberg Fire), Light en Bles Z) uitstekende in werd My in Bart debuteert hij Z zaken. (v. deed met Bles, La (v. Ook die onder Sr Andiamo (56,67) (59,79). Met zesde Vieda
top Van in Gerwen de
in seconden Jody topklassering. naar Ook d’Ouilly Margot) Met Ictinos Bois Qlassic een 59,34 van (v. Gerwen werd ze derde. sprong
m. 1,45 Uitslag
1,40 m. Uitslag
Bron: Horses.nl
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