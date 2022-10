Lars Kersten en Hallilea winnen CSI3* 1.50m Opglabbeek

In Opglabbeek werd het weekend traditiegetrouw afgetrapt met een CSI3* 1.50m rubriek. Niemand minder dan Lars Kersten wist van de 70 deelnemers het beste resultaat neer te zetten. Hij moest zijn schimmelmerrie Hallilea (v. Zirocco Blue) even inhouden richting de laatste lijn en maakte het daarmee nog spannend maar zijn tijd van 35.44 seconden was genoeg voor de overwinning.

Marcus Ehning mocht als eerste starten in de 14-koppige barrage en zette gelijk een scherpe tijd neer. In het zadel van A La Carte Nrw (v. Abke) klokte de routinier 35.64 seconden, een tijd waar de ruiters na hem bijna allemaal op stuk liepen. Alleen de laatste starter in de barrage Lars Kersten wist sneller te rijden en de overwinning op te eisen.

Het podium wordt compleet gemaakt door Patrick Stühlmeyer. Hij reed Conblue (v. Conthargos) in 35.87 seconden over de finish en klokte daarmee de derde tijd. Loewie Joppen haalde niet het onderste uit de kan en deed het relatief rustig aan in de barrage. Havel van de Wolfsakker Z (v. Hos d’O) pakt veel grond en Joppen reed scherpe lijnen wat de tijd op 37.22 seconden bracht: goed voor een vijfde plaats. Ook Ruben Romp was met Inflame GO (v. Namelus R) in het basisparcours foutloos maar starte niet in de barrage.

Uitslag

Bron: Horses.nl