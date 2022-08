Lars Kersten en Quatinka zevede in 1.60m Dublin

Het lijkt erop dat Jos Lansink de goede ruiters mee heeft genomen naar Dublin. Gisteren waren er al mooie resultaten voor Lars Kersten in de 1.60m proef van de dag en vandaag laat de jonge ruiter opnieuw zijn vorm zien. In het zadel van Quatinka (Quaid I) spring Kersten dubbel foutloos. Zijn tijd in de barrage van 41.17 seconden is uiteindelijk goed voor de zevende plaats.

De rubriek werd gewonnen door Nayel Nassar. In het zadel van Coronado (v. Casssini I) was hij bijna een seconde sneller dan thuisruiter Cian O’Connor, die met C Vier 2 (v. Cardento) tekende voor de tweede plaats. De top drie is compleet met Steve Guerdat. In het zadel van Albfuehren’s Maddox (v. Cohiba) klokte de Zwitser 35.98 seconden: een honderdste langzamer dan de tijd van O’Connor.

Bonhof en Smolders

Kars Bonhof liet met Hernandez TN (v. Kannan) zien over de juiste vorm te beschikken voor de landenwedstrijd van morgen. Met een solide foutloze ronde moest de combinatie alleen twee strafpunten voor tijd noteren. Harrie Smolders’ Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko) heeft nog maar weinig 1.60m parcoursen in de benen. Een pechfoutje hield de combinatie uit de barrage.

Uitslag