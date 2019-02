Lars Kersten ‘lest best’ in Winter Masters Grand Prix

De laatste combinatie van de 1.55m Grote Prijs bewaarde het beste voor het laatst. Eén van de lokale favorieten, Lars Kersten, kreeg de toeschouwers op het puntje van hun stoel. Met een barrage rit die ongekend goed uitpakte, snelde de ruiter uit Eghel met Dobbey (v. Zirocco Blue VDL) in de eerste tijd door de finish. Daarmee werd Fransman Max Thirouin naar plaats twee verwezen en kreeg VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) de witte rozet opgespeld.

Er was tijdens de Grote Prijs nauwelijks ruimte om te manoeuvreren rondom de hoofdpiste, zo vol met toeschouwers stond de grote hal van De Peelbergen. Kersten maakte hun reis echter de moeite waard toen hij namens Limburg de overwinning pakte.

Vallende stenen

Meesterparcoursbouwer Frank Rothenberger had een uitdagende proef gebouwd. De Duitser voorspelde dat er van de 60 deelnemers zeven tot acht een barrageticket zouden verdienen. Rothenberger had het precies goed – en gaf aan om foutloos te blijven er veel controle over het paard nodig was. Die uitspraak was zeker geen understatement, vooral de langs de kant gebouwde lijn met een dubbel met daaropvolgend in drie korte galopsprongen een bijzonder delicate muur. De stenen vielen keer op keer uit de muur, met de hoop op een foutloze ronde.

Franse topper

Tot grote vreugde van de toeschouwers werd Nederland door maar liefst vijf van de acht barragisten vertegenwoordigd, naast een de Duitse, Portugese en Franse combinatie. Eerst in de barrage was de voor Stal Hendrix rijdende Sophie Hinners (DUI) met Vittorio 8 (v. Valentino Ddh). Maar de sterk rijdende amazone kreeg net als Stal Joppens’ Rodrigo Almeida (POR) met Kafka vd Heffinck (v. Calvaro) een paal aan de benen. De eerste nulronde kwam van Max Thirouin (FRA) en Utopie Villelongue (v.Mylord Carthago), die de klok stopten in 37,18 seconden. Noch Caroline Devos-Poels,noch Anouk de Ruijter kwamen bij de tijd van de Franse ruiter in de buurt.

Van Asten

Met twee grote overwinningen op zijn naam bij de Winter Masters was Leopold van Asten was een getipte kandidaat voor de GP-winst. Maar Van Asten moest met VDL Groep Miss Untouchable (v. Chacco-Blue) ook zijn meerdere erkennen in Thirouin in een tijd van 37.72 seconden Kevin Olsmeyer reed met Dalvaro 2 (v. Calvaro) een prima barragerit, maar was niet snel genoeg met zijn 39.20 seconden.

Lest best

Als laatste waren de 18-jarige Lars Kersten en Dobbey (v. VDL Zirocco Blue) aan zet. Als laatste hoop voor het thuispubliek rustte er aardig wat druk op de schouders van deze jonge ruiter. Kersten bleef de zenuwen uitstekend de baas. Aangemoedigd door het publiek met gejuich en gefluit, ging Kersten steeds sneller – hij reed een scherpe bocht naar de voorlaatste laatste oxer richting de ingang, voordat hij in een extra versnelling in de richting van de laatste lijn richting de VIP afsnelde. Bij het passeren van de finishlijn toonde de klok een ongelofelijke 35,84 seconden en Kersten kon een vuist in de lucht maken, terwijl hij een staande ovatie ontving van de toeschouwers voor zijn fantastische prestatie.

Perfect einde

“Ik had me geen betere afsluiting van deze wedstrijd kunnen wensen. Dobbey is al een tijdje in uitstekende vorm, maar we misten steeds net de overwinning. Om hier dan wel de winst te pakken, voor een super enthousiast thuispubliek, op een geweldig concours als deze is echt fantastisch! ” reageert Lars Kersten blij op zijn allereerste CSI3 * Grand Prix-overwinning. “Wat de organisatie van de Winter Masters heeft gerealiseerd is geweldig mooi! De parcoursen, de sfeer en alles daartussenin. Met voor mij een perfect einde”.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht