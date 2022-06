Lars Kersten met Emmerton in de prijzen in 1,50 Opglabbeek

Lars Kersten nam een paar maanden geleden de teugels van toppaard Emmerton (Silvio I x Sam R) over van Kevin Jochems. De nieuwe combinatie debuteerde vorige maand internationaal in Kronenberg en kort daarna volgde Eindhoven. Op CSI Opglabbeek liet het duo vandaag weer van zich horen in het hoofdnummer over 1,50 m.

Jochems en Emmerton liepen in de eerste omloop een stafpunt op en misten daarmee de barrage. Hun tijd van 77,66 seconden was echter snel genoeg voor de tiende prijs.

Belgen op 1 en 2

De Belgen waren oppermachtig in de barrage op eigen terrein. Christophe Vanderhasselt reed Arthuro de Sarlar Z (v. Breemeersen Adorado) in de snelle baragetijd van 41,39 seconden naar de overwinning. Jens Vandenberk en Heartbreaker-zoon Faldiano werden tweede in 42,59 seconden.

Niels Tacken

Voor Nederland eindigde ook Niels Tacken in de prijzen. Hij werd met Cordis Totalis Z (v. Comilfo Plus Z) vijftiende in deze rubriek met 71 deelnemers.

Uitslag