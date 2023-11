Lars Kersten net buiten top vijf in hoofdnummer Stuttgart

Lars Kersten en Boebka van het Mariënshof Z (v. Balou du Rouet) zijn Stuttgart German Masters begonnen met een zesde plaats in het hoofdnummer van de dag, een vijfsterren 1,45m over twee fasen. Kersten en de tienjarige Zangersheide-gefokte ruin, die de afgelopen maanden goed onderweg zijn, finishten foutloos in 29,41 seconden. Jos Verlooy greep de overwinning.