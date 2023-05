Lars Kersten ook met Emmerton vooraan: 5e in Championat von Hamburg

Lars Kersten stuurde Quatinka (v. Quaid) in Hamburg al naar een 4e plaats in een 1,50m. direct op tijd. In het Championat von Hamburg, een 1,55m. kwalificatie voor de Grote Prijs, zat Kersten er nog een keer vooraan bij. Met toppaard Emmerton (v. Silvio I) werd de 23-jarige ruiter 5e.