Lars Kersten opent de dag in Mannheim met 1,45m-zege

Lars Kersten heeft in Mannheim de eerste rubriek van de dag gewonnen. Met Hascombe Verona (v. Verdi TN) dook Kersten in de CSIO3* 1,45m over twee fasen als enige onder de 26 seconden en was daarmee een maatje te groot voor de concurrentie. Kevin Jochems eindigde net buiten de top vijf.

Kersten en de negenjarige AES-merrie sprongen in de tweede fase foutloos in 25,51 seconden. Sönke Aldinger en Crockett WZ (v. Connor) kwamen met 0/0/26,49 het dichtst bij Kersten in de buurt. Zij werden op de hielen gezeten door Richard Vogel en Levi Noesar (v. Zirocco Blue VDL), die de tweede fase in 26,57 seconden finishten.

Kevin Jochems deed ook goede zaken met Name It (v. Namelus R). De ruiter reed dubbel nul en met 27,75 op de teller eindigde hij op de zesde plaats.

Bron: Horses.nl