Lars Kersten springt met Viola in allereerste GP gelijk naar zege

Na een aantal jonge paarden-proeven reed Lars Kersten vrijdag in Oliva zijn eerste 1,40 m. met Viola (Vagabond de La Pomme x Quo Vados). Daarin bleef het duo foutloos en vandaag leverden ze een knappe prestatie door hun allereerste Grote Prijs gelijk te winnen. In de barrage van de Silver Tour GP bleven Kersten en de achtjarige merrie de concurrentie ruim een seconde voor.

Van de dertig combinaties die zich gekwalificeerd hadden voor de Silver Tour Grote Prijs bleven er vier foutloos. In de barrage liet Kersten met Viola, die hij sinds januari van dit jaar in de internationale sport uitbrengt, er geen twijfel over bestaan wie de snelste was. Na een barrageparcours in 38,59 seconden mocht Kersten de hoofdprijs in ontvangst nemen.

Top drie

Beste poging om bij Kersten in de buurt te komen deed Joseph Stockdale. Hij stuurde Laska JDV (v. Gaspahr) in de tweede tijd van 39,83 seconden over de finish. De top drie werd compleet gemaakt door Christopher Megahey met

Cola Tic Vd Wijngaardhoeve Z (v. Corico Z). Zij deden er 40,22 seconden over.

Uitslag

