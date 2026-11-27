Enkele Nederlandse springruiters komen dit weekend in actie in het Franse Saint-Lô, onder wie Lars Kersten. Gisteravond deed hij goede zaken in het 1,50 m. direct op tijd. Met de tienjarige merrie Carmen H Z (v. Cicero Z van Paemel) sprong hij foutloos naar de derde plaats.
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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