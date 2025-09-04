Lars Kersten vierde in Kronenberg, Loewie Joppen dubbel in de prijzen

In de 86 combinaties tellende tweester-rubriek over 1.40m in Kronenberg was er een vierde plaats voor Lars Kersten. Met Dancing Queen (v. Darshan) zette de ruiter in de direct op tijd een foutloze rit neer. Zijn tijd bedroeg 64.32 seconden. Loewie Joppen deed daar met Osiris FZ (v. Dallas VDL) weinig voor onder en werd vijfde. Joppen belandde met zijn andere paard Jasper (v. Falaise de Muze) tevens op de achtste plaats.

Bijna de helft van de deelnemers legde het parcours foutloos en binnen de toegestane tijd af. De snelste rit kwam van de Amerikaanse Carlee McCutcheon, die met Coco Mercedes (v. Chacco’s Son I) slechts 60.33 seconden nodig had om de finish te bereiken. De Duitse Josch Löhden en zijn landgenote Katrin Eckermann maakten de top drie compleet. Löhden klokte met Eic Courino (v. Casall) een tijd van 62.10 seconden. Eckermann en Viva Fly NRW (v. Vivant) deden er 63.22 seconden over.

Lars Kersten en de tienjarige Dancing Queen volgden met 0/64.32 op de vierde plaats. De OS-gefokte merrie sprong in juni nog naar de derde plek in de 3* Grand Prix van Samorin, maar sprong daarna wat wisselend.

Loewie Joppen en Osiris FZ maakten met 0/65.16 de top vijf compleet. Met zijn andere troef Jasper kwam Joppen in 68.88 seconden foutloos over de eindstreep. Dat leverde hem ook nog eens de achtste prijs op.

Bron: Horses.nl