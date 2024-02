Lars Kersten vijfde met Hallilea in 1.50m Opglabbeek

In de kwalificatie voor de 4* Grand Prix op Sentower Park ging de overwinning naar de Fransman Julien Anquetin met de in Nederland gefokte Z Ice Cube Z (v. Zacharov). Lars Kersten zorgde voor het beste Nederlandse resultaat met Hallilea (v. Zirocco Blue).

Julien Anquetin zette met 31.71 seconden de snelste tijd neer. Zijn landgenoot Alexis Borrin werd tweede met Embassy du Chateau (v. Jarnac) en Robert Murphy maakte het podium compleet met Hulde G (v. Vigo d’Arsouilles).

Jana Wargers en Lars Kersten maken top 5 compleet

Jana Wargers bemachtigde de vierde plaats met Corrie 9 (v. Comme Il Faut). De Duitse zette een tijd neer van 32.68 seconden en bleef daarmee voor op Lars Kersten. Hij klokte met zijn 12-jarige merrie een tijd van 33.09 seconden.

Caroline Devos – Poels zette eveneens een foutloze ronde neer met Message For You (v. Messenger). Devos – Poels stuurde de ruin rond in een tijd van 36.87 seconden. Harrie Smolders werd veertiende met de BWP- en Zangersheide goedgekeurde hengst Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko).

Uitslag

Bron: Horses.nl