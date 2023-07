Lars Kersten wint 1,45m Valkenswaard, Joy Lammers schrijft CSI2* Grand Prix op naam

Lars Kersten heeft met de elfjarige Hallilea (v. Zirocco Blue) de CSI4* 1,45m rubriek in Valkenswaard gewonnen. Kersten werd vrijdag al derde met de merrie en vandaag was de combinatie goed voor de overwinning. Kort daarop werd de CSI2* 1,45m Grand Prix gewonnen door Joy Lammers met First Boy B.B. (v. Hamlet). Lammers zette al vroeg in de barrage de winnende tijd neer waar de ruiters na haar zich stuk op beten.

Lars Kersten imponeerde in maart met Hallilea door in de Rolex Grand Prix van Den Bosch als beste Nederlander zesde te worden. Kersten heeft rustig te tijd genomen om de Zirocco Blue-dochter op te bouwen richting het outdoor seizoen en dit weekend sprong de merrie een fantastische wedstrijd in Valkenswaard. Vrijdag werden ze al derde, gisteren was er een pechfout in het 1,50m en vandaag wonnen ze het 1,45m.

Lars Kersten met Hallilea. Foto: Tops International Arena/ Stefano Secchi/TIA

Top vier

In deze afsluitende CSI4* 1,45m proef direct op tijd gingen twaalf combinaties op jacht naar de overwinning. Lars Kersten stuurde Hallilea in 69.76 seconden naar de overwinning. Het had niet veel gescheeld op het was Kamal Abdullah Bahamdan geweest die de proef op naam schreef. De ruiter uit Kazachstan stuurde Kwikly (v. Grand Cru vd Vijf Eiken) in 69.96 seconden naar de tweede plaats.

Op iets grotere achterstand was het Pim Mulder die de KWPN-gekeurde It’s Possible Srk (v. Berlin) het podium compleet maakte. Hij had 73.63 seconden nodig om naar de derde plaats te rijden en bleef op zijn beurt weer nipt voor Michael Greeve, die met Keep It Cool Sss (v. Zirocco Blue) tekende voor plaats vier.

Pim Mulder met It’s Possible Srk. Foto: Tops International Arena/ Stefano Secchi/TIA

Joy Lammers wint CSI2* Grand Prix

In de CSI2* Grand Prix kwamen iets meer deelnemers aan start. Hier deden 48 combinaties een poging om zonder fouten aan de finish te komen en 13 daarvan slaagden voor deze opgave. In de barrage wisten zeven combinaties opnieuw foutloos te blijven maar niemand deed dit zo snel als Joy Lammers met First Boy B.B.

Lange lijnen in de barrage zorgden ervoor dat de ruiters veel tempo moesten maken in een greep naar de hoofdprijs. Joy Lammers moest al vroeg starten in de barrage en zette gelijk de winnende tijd neer van 48.08 seconden. Menig ruiter deed een poging om deze tijd te verbeteren maar geen een slaagde hierin. De Zweedse Wilma Hellström kwam nog het dichtst in de buurt en reed Sam Van De Helle (v Stakkato) in 48.96 seconden naar de tweede plaats.

Joy Lammers met First Boy B.B. Foto: Tops International Arena/ Stefano Secchi/TIA

Opnieuw Michael Greeve

Michael Greeve deed met Watermill Art Sfn een dappere poging. De achtjarige zoon van Connect liet alle balken in de lepels en sprong in 49.96 seconden naar de finish en Greeve moest zo na Lammers en Hellström alleen Oliver Lazarus nog voorlaten. Lazarus reed Conbalthago Ps (v. Contendros) in 49.41 seconden naar de finish en maakte het podium compleet. Voor Michael Greeve betekende dit zijn tweede vierde plaats van de dag. Ook Willem Greve bleef foutloos in de barrage maar zette niet alles op alle. Hij stuurde Minute Man (v. Vigo d’Arsouilles) relatief rustig in 53.48 seconden naar de zesde pek.

Uitslag CSI4* 1,45m

Uitslag CSI2* Grand Prix

Bron: Horses.nl