Lars Kersten wint GP-kwalificatie Kronenberg, Loewie Joppen derde

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Lars Kersten wint GP-kwalificatie Kronenberg, Loewie Joppen derde featured image
Lars Kersten, hier met Gentle van de Kattevennen Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Lars Kersten had Dancing Queen (v. Darshan) vandaag uitstekend aan het springen op CSI Kronenberg. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. met barrage die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, reed hij de tienjarige merrie naar de overwinning en daarmee hun eerste internationale zege. Ook Loewie Joppen was succesvol: hij sprong met zijn eigengefokte Champion Charles Z (v. Romeo) naar de derde plaats.

