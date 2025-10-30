Lars Kersten wint GP-kwalificatie Kronenberg, Loewie Joppen derde

Lars Kersten had Dancing Queen (v. Darshan) vandaag uitstekend aan het springen op CSI Kronenberg. In het hoofdnummer van de dag, een 1,45 m. met barrage die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, reed hij de tienjarige merrie naar de overwinning en daarmee hun eerste internationale zege. Ook Loewie Joppen was succesvol: hij sprong met zijn eigengefokte Champion Charles Z (v. Romeo) naar de derde plaats.
de die met mochten onder hield finishte daarvan nu Kersten. klein snelste terugkomen een lei veertig in Met Dancing het seconden. jaar deelnemersveld hij De Queen, Lars de zadel als heeft, van 34,59 combinaties opnieuw het Kersten helft barrage. In voor schoon twaalf er
Wawrauschek 36 binnen Ook
maar de seconden Zo een tienjarige de (v. Wawrauschek tijd tweede. Jens van S het (34,75) af. binnen Met barrageparcours de zijn Mava Wawrauschek snel snelle Kersten en Kersten Duitser niet klokte Messenger) Lars te merrie om legde genoeg Naast verdrijven. koppositie werden 35 ook
fokproduct Joppen met eigen
ook Joppen eerder seconden top was de zoon en die negenjarige hengst Onder in Charles in Jongste Charles een door werd fokker, een plaats. paard Z 35,76 Champion van gereden. Loewie Z, 88 Harry eigenaar knappe vijf Charles’ derde Champion Joppen de sprong naar ruiter Romeo Olympiade-paard
prijzen de in Jochems
ook kreeg balk een de Huit drong werd overnam en onlangs Weert, van de Daarin door du de tot Dame ruiter Kevin Nederland Semilly), de met zevende. hij Diamant die Voor (v. Grande Jochems Renee barrage.
Uitslag
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.