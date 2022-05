Lars Kersten zesde in 1.50 rubriek met barrage

In een klassiek 1.50 parcours met barrage wist Lars Kersten met Hallilea (v.VDL Zirocco Blue) in Le Touquet beslag te leggen op de zesde plaats. De proef werd gewonnen door Holly Smith met Fruselli (v.Zambesi TN) voor Felipe Amaral met Germanico T (v.Numero Uno) en Alexis Deroubaix met Aldo du Plessis (v.Orient Express).

Ook Remco Been wist zich nog in de prijzen te rijden. Met Granny Smith Apple (v.Eldorado vd Zeshoek). kreeg hij een springfout in de barrage en was de dertiende plaats zijn deel. De winnaar van deze rubriek nam 6375 euro mee, Kersten voor zijn zesde prijs nog 1400 euro.

Nederlanders

Niels Kersten, Doron Kuipers en de gebroeders Frank en Hendrik-Jan Schuttert hadden ieder een afworp in het basisparcours en haalden zodoende de barrage en prijzen net niet.

Uitslag