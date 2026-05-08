Lars Kersten zesde in 1,50m-debuut met Dynamite Dillon Z

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Lars Kersten zesde in 1,50m-debuut met Dynamite Dillon Z featured image
Lars Kersten. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

In de hoofdrubriek van de dag op het CSI3* in Le Touquet, een 1,50m met barrage, wist Lars Kersten zich met de negenjarige hengst Dynamite Dillon Z (v. Dominator Z) te plaatsen voor de beslissende ronde. In de dertienkoppige barrage liet de combinatie opnieuw een foutloze rit zien, goed voor de zesde plaats. De overwinning ging naar Pedro Junqueira Muylaert met Captain Ciwano (v. Cordynox).

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant