Lars Kersten zesde in Grote Prijs Lier

In de dertien combinaties tellende barrage van de Grote Prijs in Lierde stuurde Lars Kersten Dobbey (Zirocco Blue VDL x Grosso Z) op zondag met een foutloze rit in 38,42 seconden naar de zesde plaats. De overwinning bleef dankzij een snelle rit van Jeroen Appelen in Belgische handen. De KWPN-gefokte Go To Fortuna (Eldorado van de Zeshoek TN x Vancouver) eindigde onder Bertram Allen op de tweede plaats.

De Belgen waren met vier combinaties in de top vijf ijzersterk in eigen huis. Allen was de enige die voorkwam dat de gehele top drie Belgisch kleurde. Met de door Peter en Anne Mieke Rinkes gefokte hengst bleef hij met 35,28 seconden op de teller een dikke halve seconde achter op de winnaar.

Uitslag.

Bron: Horses.nl