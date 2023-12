Lars Kuster blijft iedereen voor in hoofdnummer Lichtenvoorde

Lars Kuster was in het hoofdnummer van Lichtenvoorde, een 1,45 m. direct op tijd, goed op dreef met Idylle of Romance (v. Andiamo Z) die hij nu precies een jaar uitbrengt. Hun internationale debuut was vorig jaar op Jumping de Achterhoek in Lichtenvoorde en precies op hetzelfde concours mocht het duo vandaag een overwinning op hun erelijst bijschrijven.