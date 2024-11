Lars Kuster en Heaven of Romance bovenaan in hoofdnummer Rouen

Lars Kuster heeft Heaven of Romance (Andiamo Z x Touchdown) uitstekend aan het springen in Rouen. Vrijdag werd het duo al zevende in het 1,40 m. en vandaag ging daar nog een flinke schep bovenop. In het hoofdnummer van de dag, een 1,50 m. direct op tijd, sprong Kuster met de merrie naar de eerste plaats en kan er weer een succes bij op hun fraaie erelijst.