Lars Kuster en Heaven of Romance veruit de snelsten in Opglabbeek

Lars Kuster is sterk begonnen aan CSI Opglabbeek. In het 1,40 m. direct op tijd zette hij met Heaven of Romance (v. Andiamo Z) de allersnelste tijd neer. Met een foutloze en snelle rit won het duo verdiend de rubriek en liet daarmee maar liefst 99 combinaties achter zich.

Lars Kuster stuurde de merrie Heaven of Romance in de snelle tijd van 61,99 seconden door het parcours, een tijd die niet te kloppen bleek. Beste poging om in de buurt te komen deed Bruno Martins Costa. De Braziliaan klokte met Otello de Kalvarie (v. Gemini) 63,67 seconden en werd daarmee tweede. De derde prijs bleef in eigen land. Daarvoor zorgde Michael Vreys met Lucky’s Son van ’t Welthof (v. Verdi) in 64,33 seconden.

Kessy van Berlo eindigde nog nipt in de top tien. Zij stuurde Pablo vd Donkhoeve (v. Etoulon) in 66,87 seconden door het parcours en werd daarmee tiende.

