Lars Kuster in top drie van hoofdnummer Warschau

Lars Kuster heeft twee Andiamo-merries van fokster en eigenaresse Alice Schuurman meegenomen naar Warschau en was in het hoofdnummer van vandaag, een 1,40 m. direct op tijd, met beide paarden foutloos. Zijn beste resultaat zette Kuster neer met Heaven of Romance (Andiamo Z x Touchdown): hun snelle rit in 52,03 seconden was goed voor de derde prijs.

Thuisrijders hielden de eerste en tweede prijs in eigen land. Michal Kazmierczak reed Whoopy Boy (v. Bajou du Rouet) in 51,69 seconden naar de winst. Zijn landgenoot Adam Nicpon deed er met Cycera (v. Cador) 51,81 seconden over en werd tweede.

Ook Schröder in de prijzen

Voor Nederland eindigde ook Gerco Schröder in de prijzen. Zijn tijd van 54,81 seconden met Glock’s Brilliant Berlin (v. Berlin) was goed voor de elfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl