Lars Kuster klasse apart in hoofdnummer Lier

Lars Kuster is vandaag sterk begonnen aan CSI Lier. In het 1,40 m direct op tijd, dat vanwege het grote aantal deelnemers werd opgesplitst in twee klassementen, dook hij met Heaven of Romance (Andiamo Z x Touchdown) als enige onder de 59 seconden en mocht daarmee terecht de eerste prijs in ontvangst nemen.

Kuster en de KWPN-merrie kwamen in de snelle tijd van 58,93 over de finish. Voor het duo, dat sinds tien maanden samen is, was dit hun vijfde internationale overwinning na afgelopen maart in Lier en vervolgens in Wuustwezel, Zuidwolde en Paderborn.

Slagter en Schuttert

In dit klassement zorgden Amanda Slagter en Hendrik-Jan Schuttert voor nog meer Nederlands succes. Slagter reed Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) naar de zesde plaats. Schuttert en Indekann HK (v. Kannan) sloten aan op de zevende plaats.

Tweede klassement: Belgische zege, Vos op vijf

In het tweede klassement bleef de zege in eigen land. Daarvoor zorgde Robin van Thillo. Met My Jewel’s Magic Touch (v. Stakkato) legde de Belgische ruiter het parcours af in 59,22 seconden. Robert Vos zette het beste Nederlandse resultaat neer. Hij werd met Cadillac Z (v. Carrera VDL) vijfde. Ook Piet Raijmakers Jr. reed zich in de top tien, met Van Schijndel’s Olaya Z (v. Ogano Sitte) werd hij negende.

Uitslag eerste klassement

Uitslag tweede klassement

Bron: Horses.nl