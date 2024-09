Lars Kuster mist op een haar na de winst in 1.40m Paderborn

Twee honderdste van een seconde kwam Lars Kuster tekort om met de overwinning naar huis te gaan in het 2* 1,40m, verreden over twee-fasen. Voor de derde keer ging hij in Paderborn van start met de Andiamo-dochter Idylle of Romance en driemaal viel hij in de prijzen.

De geklokte tijd van 24,18 seconden bleek net te weinig om de winst te pakken, die ging naar Mario Walter. De Duitser zette met zijn eigen gefokte merrie Cora de la Rosa W (v. Carrico) 24,16 seconden neer. Plaats drie was voor Diarmuid Howley met de Holstein-merrie Cera VA (v. Clarimo)

Lars Kersten tiende

49 combinaties kwamen aan de start van deze internationale 1,40m rubriek, waarvan er zestien ook foutloos wisten te blijven in de tweede fasen. Om in de prijzen te vallen was het rijden van een scherpe tijd een vereiste. Lars Kersten was ook één van de combinaties die zonder springfouten aan de finish wist te komen. Met de Balou du Rouet-zoon Barny Blue 3 klokte hij 25,59 seconden, wat goed genoeg bleek voor een top-tien klassering.

Uitslag

Bron: Horses.nl