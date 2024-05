Lars Kuster weer naar topklassering: tweede in GP-kwalificatie Martofte

Lars Kuster is uitstekend begonnen aan CSI Martofte, dit weekend het toneel van de EEF Nations Cup, en heeft daarmee nog een topklassering aan zijn erelijst toegevoegd. In het 1,45 m. direct op tijd, tevens kwalificatie voor de Grote Prijs, sprong hij met Heaven of Romance (Andiamo Z x Touchdown) naar de tweede plaats.

Twee combinaties bleven onder de 62 seconden waaronder Lars Kuster. Met de dochter van Andiamo kwam hij in 61,85 seconden over de finish en hoefde daarmee alleen Max Haunhorst voor zich te dulden. Haunhorst klokte met Chaccara (v. Chacco-Blue) de winnende tijd van van 61,58 seconden.

Henriksen en Slagter

Therese Soehol Henriksen deed er met Iron Maiden (v. Quasimodo van de Molendreef) 62,10 seconden over en eindigde met die tijd als derde. Naast Kuster deed voor Nederland ook Amanda Slagter goede zaken in deze rubriek van 63 combinaties. Met Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue) sprong de amazone in 62,34 seconden naar de vierde plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl