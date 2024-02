Lars Kuster weer succesvol in Opglabbeek

Lars Kuster is met Heaven of Romance (v. Andiamo Z) goed op dreef in Opglabbeek. Op donderdag won hij het 1.40m direct op tijd met de twaalfjarige KWPN-merrie en vanmiddag voegde hij daar de tweede plaats aan toe met haar. In het 1.45m over twee fasen liet hij alle balken in de lepels liggen en zette de tweede tijd van 27,86 seconde op het scorebord. Kuster rijdt het fokproduct van Alice Schuurman sinds december 2022. Het paar viel afgelopen jaar in december ook al in de prijzen in Lichtenvoorde. In het 1.40m over twee fasen behaalde het paar de tweede plaats.