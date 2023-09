Lars Kuster wint 1,45m GP-kwalificatie Paderborn

Lars Kuster is goed in vorm op CSI2* Paderborn. Eerder werd hij met Idylle Of Romance (v. Andiamo) al vierde in het 1,40m en vandaag wist hij de hoofdrubriek van de dag, een 1,45m proef die tevens gold als kwalificatie voor de Grand Prix, te winnen. In het zadel van Heaven Of Romance (v. Andiamo Z) was Kuster een kleine seconde sneller dan de nummer twee. Gerben Morsink werd derde en Willem Greve tekende voor de zevende plaats.

In totaal gingen 63 combinaties van start in een greep naar de prijzenpot. De kwaliteit lag hoog want van deze 63 combinaties wisten er maar liefst 17 foutloos te blijven waarvan Lars Kuster als winnaar uit de bus kwam. Kuster stuurde de 11-jarige merrie Heaven Of Romance in 62.17 seconden naar de overwinning. De Nederlanders waren goed vertegenwoordigd want Gerben Morsink verzekerde zichzelf van de derde plaats en Willem Greve werd zevende. Morsink stuurde de tienjarige Carsey Z (v. Carthino Z) in 63.56 seconden naar de finish. Greve had 66.61 seconden nodig om Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles) door het parcours heen te sturen.

Uitslag

Bron: Horses.nl