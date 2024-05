Lars Kuster wint CSIO3* Grand Prix Martofte

De zondag is uitstekend begonnen voor Lars Kuster. Met Heaven of Romance (v. Andiamo Z) schreef hij in het Deense Martofte de CSIO3* Medium Tour Grand Prix op zijn naam.

In het basisparcours over 1,45m kwalificeerden zeven combinaties zich voor de barrage. De Poolse ruiter Przemyslaw Konopacki zette als tweede starter een goede rit neer: hij bleef foutloos in 34,68 seconden en voerde daarmee de druk voor zijn concurrenten aardig op. Tina Lund en Nine One One d’Hulsterlo (v. Echo van ’t Spieveld) kwamen daar met 34,96 aardig bij in de buurt.

Winst voor Kuster

Lars Kuster wist als laatste starter precies wat hem te doen stond en reed Heaven of Romance vakkundig door de piste. Met 33,75 seconden scherpte hij de tijd van Konopacki met een kleine seconde aan en pakte overtuigend de winst.

Uitslag.

Bron: Horses.nl