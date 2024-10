Lars Kuster wint debuut op Indoor Friesland: ‘Heaven is ongelooflijk snel en voorzichtig’

Het 1,45 m. direct op tijd op Indoor Friesland leverde een volledig Nederlandse top drie op. Bovendien waren het drie merries die de prijzen in ontvangst mochten nemen. Heaven of Romance (Andiamo Z x Touchdown) van fokster en eigenaresse Alice Schuurman was de snelste van allemaal. Samen met ruiter Lars Kuster finishte de Andiamo-dochter in 54,62 seconden.

De tweede plaats ging naar Tom Schellekens met de merrie Cella II de Laubry Z (v. Casalito) in een tijd van 56,15 seconden. Frank Schuttert eindigde als derde met de merrie Panama van ’t Roosakker (v. Echo Van ’t Spieveld) en een tijd van 56,87 seconden.

Debuut Indoor Friesland

Lars Kuster: “Het is voor mij de eerste keer dat ik op Indoor Friesland ben. Vorig jaar wilde ik al graag rijden, maar dat lukte niet. Ik vind het hier super voor elkaar. De stallen zijn mooi, alles is binnen, en ook het losrijden is goed geregeld. De extra piste bij de stal en de longeerring zijn zelfs geweldig – alles wat je nodig hebt om je goed voor te bereiden op een proef is aanwezig. Ook de mogelijkheid om de baan te verkennen op de dag van aankomst vond ik fijn. Ik geef sowieso de voorkeur aan concoursen die maar eens per jaar plaatsvinden boven plaatsen waar je iedere maand kunt starten.”

Vreet het hout op

“De eigenaar en fokker van Heaven is Alice Schuurman, en ik rijd haar nu twee jaar. Straks start ik ook een ander paard van haar in het 1,50 m. Over Heaven: ze ‘vreet het hout op’, wint veel en is ongelooflijk snel en voorzichtig. Ze heeft een geweldige instelling en wil altijd winnen. Ze probeert me ook echt te helpen. We hebben al wat zwaardere parcoursen gereden, en ik hoop dit door te zetten naar volgend jaar om te zien wat mogelijk is. Het Nederlands kampioenschap met haar staat op de planning.”

Elkaar beetje helpen

“Vandaag had ik een plan, maar ik twijfelde bij de dubbel in de één-na-laatste lijn. Toch besloot ik om een galopsprong minder te maken. De afstand bleek korter dan ik had ingeschat, maar het lukte. Heaven dacht gelukkig goed mee. Als je zo snel wilt rijden, moet je elkaar altijd een beetje helpen. Morgen start ik met haar in het 1,50 m.”

