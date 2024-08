Lars Kuster wint GP-kwalificatie in Houten

Lars Kuster heeft vanmiddag de Grand Prix-kwalificatie in Houten gewonnen. Met Heaven of Romance (v. Andiamo Z) was hij in de 1,45m direct op tijd de enige foutloze die onder de 69 seconden dook. Demi van Grunsven en Max van de Poll eindigden net buiten de top vijf.

Heaven of Romance, die haar ruiter de afgelopen jaren al vele overwinningen en top drie-klasseringen heeft gebracht, verkeerde in uitstekende vorm. De twaalfjarige merrie bleef in de 1,45m foutloos en kwam in 68,47 seconden aan de finish. Daarmee werd het een afgetekende overwinning voor de combinatie. Ze hielden de Portugees Rodrigo Giesteira Almeda met Inspector (v. Gentleman) een kleine seconde achter zich.

Uitslag.

Bron: Horses.nl