Lars Schröder en Kevin Jochems met nieuwe troef in top drie hoofdnummer Maastricht

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Lars Schröder en Kevin Jochems met nieuwe troef in top drie hoofdnummer Maastricht featured image
Lars Schröder. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Op de eerste van Jumping Indoor Maastricht viel gelijk Nederlands succes te vieren met twee Nederlandse combinaties in de top drie. In het hoofdnummer van de dag, twee fasen over 1,40 m. mocht Lars Schröder met Casalla Tendra PS (v. Casallco) de tweede prijs ophalen. Het duo werd gevolgd door Kevin Jochems die met Kahlua-Carmen (v. F One Usa) naar de derde plek sprong.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like