Lars Schröder oppermachtig in 1.40m op Outdoor Gelderland

Lars Schröder trok vanmorgen met de elfjarige KWPN'er Jaguar (v. Corporal VDL) de overwinning naar zich toe in het 1.40m op Outdoor Gelderland. In het parcours direct op tijd zette Schröder met het fokproduct van W. Harke een foutloos ronde neer en noteerde de winnende tijd van 56,81 seconden.

“Ik wilde een vloeiende ronde rijden, en dat plan kwam goed uit,” vertelt Schröder na afloop. “Voorlangs naar de dubbel ging soepel. Mijn paard voelde top, heel relaxed. Hij is elf jaar en kent het spel inmiddels goed. Hij weet dat hij het moet bewaren voor de ring.”

Garofalo 0,28 seconden te langzaam voor winst

Giampiero Garofalo kon Schröder niet bijbenen met de tienjarige KWPN’er Knick-Knock (v. Etoulon VDL) en moest genoegen nemen met de tweede plaats. De Italiaan liet alle balken in de lepels liggen met het fokproduct van J. Westenbrink, maar was 0,28 seconden te langzaam voor de winst. Het paar was in mei ook al succesvol in Kessel. Daar wonnen ze het 1.40m over twee fasen.

Van der Vleuten derde

Maikel van der Vleuten is bezig aan een succesvol concours in Lichtenvoorde. Donderdag werd hij derde met Liverma Keizersberg (v. Quickly de Kreisker) in het 1.40m over twee fasen. Vanmorgen werd hij met de negenjarige merrie derde door de lei schoon te houden en in 58,70 seconden de finish te passeren.

Bron: Horses.nl/Persbericht