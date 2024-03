Laseur, Schuttert en van den Brink in top vijf 1.45m Oliva

Het 1.45m in Oliva werd vanavond ruimschoots gewonnen door Donald Whitaker met Millfield Colette (v. Cornet Obolensky). Megan Laseur, Henrik-Jan Schuttert en Dennis van den Brink bemachtigden een plaats in de top-5.

Whitaker bleef in beide rondes foutloos en zette met 46.21 seconden de snelste tijd neer in de barrage. Hiermee bleef hij bijna 5 seconden voor op Vincent Zacharias Bourguignon met Cascabel (v. San Patrignano Cassini).

Nederlanders op dreef

Megan Laseur zette met Kwanta Kosta PR (v. Thunder vd Zuuthoeve) een foutloze ronde neer in een tijd van 51.25 seconden, wat goed genoeg was voor de derde plaats. Henrik-Jan Schuttert werd vierde met Indekann HK (v. Kannan). Het duo liet een tijd van 51.58 seconden op het scorebord verschijnen. Dennis van de Brink maakte de top 5 compleet met Joy Of Spring R (v. Andiamo Z). Zij bleven ook foutloos en zette een tijd neer van 53.37 seconden. Ruben Romp plaatste zich als elfde met Esi Toulouse (v. Siec Livello).

Uitslag

