Laura Klaphake is Nedersaksische ‘Sportvrouw van het Jaar’

Laura Klaphake is afgelopen weekend op het 'Bal van de Sport' in Hannover uitgeroepen tot Sportvrouw van het Jaar van Nedersaksen. De amazone dankt deze eretitel onder andere aan haar bijdrage aan de bronzen teammedaille in Tryon vorig jaar.

De 25-jarige amazone, die in Steinfeld woont en bij Paul Schockemöhle rijdt, was met Catch Me If You Can een van de Duitse teamleden op de Wereldruiterspelen in Tryon. Verder zat de amazone met de Catoki-dochter in het team dat vorig jaar in Aken de Nations Cup won.

In november vorig jaar werd Catch Me verkocht aan de Tsjechische amazone Anna Kellnerová. Daarmee scheidden de wegen van Klaphake en Catch Me na vijf seizoenen.

Bron: St.Georg