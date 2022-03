Laura Klaphake pakt kleine GP 1.45 in Vejer

Op betrekkelijk eenvoudige wijze won Laura Klaphake met de imposant springende hengst Davenport VDL (v.Diamant de Semilly) de kleine GP in Vejer de la frontera. In de barrage rekende ze o.a. af met Andre Reichmann die met Quinetto Z (v.Quinar Z) bijna anderhalve seconde langzamer was. Een halve seconde daarachter kwam Tim Wilks met Diamanthella VG Z (v.Diamant de Semilly) binnen die daarmee derde werd.

De vierde plek in deze rankingproef was voor de beste Nederlander Hendrik Jan Schuttert met Good Farming HS (v.Carrera VDL) die daarvoor 2550 euro in ontvangst mocht nemen. Ook hij reed foutloos, stonds zelfs enkele nummers aan de leiding maar de 35.29 die hij op de klokken zette was niet snel genoeg om dat tot het eind vol te houden.

Nederlanders

Kim Emmen, Doron Kuipers en Henk van de Pol kregen allen een springfout in het basisparcours waardoor strijden om de hoofdprijs van 6300 euro er niet meer in zat.



Uitslag

Bron: Horses.nl