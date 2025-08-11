Laura Kraut schittert als enige foutloze in loodzware Rolex Grand Prix van Dublin

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Laura Kraut met Bisquetta. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

.

.

Gisteravond werd direct aan het begin van de Rolex Grand Prix van Dublin al duidelijk dat de deelnemers een zware taak te wachten stond. Ondanks de zeer sterke bezetting met verschillende voormalig Rolex- en Grand Prix-winnaars, Olympische ruiters en toekomsttalenten, bleven de balken uit de lepels rollen. Uiteindelijk slaagde alleen Laura Kraut erin om het uitdagende parcours van de Ierse parcoursbouwer Alan Wade foutloos af te leggen en pakte daarmee – zonder dat er een barrage aan te pas kwam – de overwinning en 165.000 euro.

