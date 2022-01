Laura Kraut wint 1.45m Wellington met Haley: ‘Vaak is ze sneller dan ik denk’

Laura Kraut schreef gisteren de 4*-rubriek 1.45m in de derde week van de Winter Equestrian Festival 2022 te Wellington op haar naam. Zestien combinaties wisten zich een plek in de barrageronde veilig te stellen, maar zes lieten een balk vallen terwijl één een tijdfout kreeg. Kraut wist twee foutloze rondes neer te zetten in het zadel van de donkerbruine KWPN'er Haley (v. Quality Time TN), eigendom van Cherry Knoll Farm, en finishte in 38,12 seconden.

De Braziliaanse springruiter Rodrigo Pessoa en de dertienjarige Hannoveraanse merrie Venice Beach (v. Voltaire) zaten Kraut op de hielen, maar misten de leiding met slechts twee tiende van een seconde toen het duo foutloos bleef met een eindtijd van 38,31 seconden. Jonge amazone Natalie Dean schoot naar de top en belandde in de top 3 met de negenjarige BWP-ruin Nespresso Van’t Laekhof (v. Cicero Z van Paemel), nadat ze alle balken in de lepels lieten en de finishlijn passeerden in 39,34 seconden.

Kraut: ‘Ik heb deze merrie nu ongeveer anderhalf jaar’

“Ik heb deze merrie nu ongeveer anderhalf jaar en ze is gewoon een ontzettend leuk en goed paard”, zegt Kraut over de tienjarige KWPN-merrie. “Ze houdt er absoluut van om lessen te winnen. Ze is een heel snel paard, en vaak is ze sneller dan ik denk. Ik heb vandaag niets bijzonders gedaan. Ze heeft gewoon veel snelheid.”

Kraut: ‘Ik ben zeker blij’

“Winnen was vandaag al helemaal leuk omdat haar baasje er ook was, dus het was echt geweldig voor haar om dit te zien”, vervolgde Kraut. “Ik spring deze week niet te veel, maar elke keer dat ik win is een goed moment in mijn boek, dus ik ben zeker blij.”

Bron: Horses.nl/PBIEC