Laura Krauts Emeraldo naar Cian O'Connor

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Laura Krauts Emeraldo naar Cian O’Connor featured image
Laura Kraut met Emeraldo. Foto: Danielle Smits/ www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

De Emerald-zoon Emeraldo maakte die seizoen al indruk met Laura Kraut in het zadel, onder meer met winst ind e 1.50m Prize of StädteRegion Aachen op CHIO Aken en meerdere top tien-klasseringen in internationale vijfsterren-rubrieken over 1.50/1.55m. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven en inmiddels heeft Cian O’Connor de negenjarige OS-ruin aan zijn stal toegevoegd.

