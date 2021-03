Laura Renwick klopt John Whitaker in 1.45m

Vanochtend liet de snelheidsspecialist Laura Renwick met de 13-jarige KWPN'er Dublin V (v. Vigaro) iedereen achter zich in de barrage van de 1.45m-rubriek in Vilamoura. De Britse amazone trok de overwinning naar zich toe met het fokproduct van De Radstake uit Varsseveld door foutloos te blijven en de winnende tijd neer te zetten van 33,82 seconden.

Voor de barrage kwalificeerde zich acht combinaties. Vijf ruiters en amazones zagen een balk vallen en drie hielden de lei schoon.

Whitaker tweede

Renwick gaf met haar razendsnelle tijd haar landgenoot John Whitaker het nakijken. Hij kwam aan de start met de Frans gefokte Unick du Francport (v. Zandor Z). Het lukte het paar niet om de tijd van Renwick aan diggelen te slaan, want ze kwamen 0,28 seconden tekort.

Bormann pakt derde prijs

De Duitse amazone Finja Bormann eindigde op de derde plaats met de 13-jarige Holsteiner Clippo 3 (v. Casall). Het duo legde ook een foutloze ronde af, maar kon Renwick en Whitaker niet bijbenen. Het paar zette de klok stil in 34,70 seconden. Bormann heeft met de bruine ruin dit jaar al goede resultaten in Vilamoura geboekt. Begin februari waren ze ook de snelste in de barrage van de 1.45m-rubriek en eind februari voegde ze daar nog een tweede plaats aan toe.

Bron: Horses.nl