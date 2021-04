Laura Renwick laat weer van zich horen in Gorla Minore

Laura Renwick is uiterst succesvol in Gorla Minore. Gisteren bleef ze Mel en Sanne Thijssen voor in het parcours over 1.40m met de tienjarige KWPN’er Galerius (v. Diamant de Semilly). Zojuist voegde ze daar met de zwartbruine hengst de overwinning aan toe in de 1.45m-rubriek. Het paar liet alle balken in de lepels liggen en snelde naar de finish in 59,86 seconden.