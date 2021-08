Laura Renwick met zus van Bintang naar Lanaken

Laura Renwick eindigde gisteren in Tattenhall, bij kasteel Bolesworth, als eerste én als tweede in het Brits kampioenschap voor zesjarige springpaarden. Beide paarden, Kosmos A (v. Arezo VDL) en Kiara (v. Tangelo van de Zuuthoeve), zijn KWPN-geregistreerd.

Kosmos A werd door C.H.J Ardts gefokt uit een Namelus R x Mermus R-moeder. De als tweede geklasseerde Kiara is de volle zus van Renwicks toppaard Bintang (Tangelo van de Zuuthoeve x Orlando). Kiara en Bintang werden gefokt door de Nederlander Edward Bleekman, die in Devon woont.

Leerzame ervaring

Laura Renwick: ”Mijn winnende paard, Kosmos A, is een beetje spooky, maar dat maakt hem speciaal, en ik was zo blij met zijn concentratie vandaag. Ik denk dat hij een toppaard voor de toekomst is. Mijn tweede paard Kiara is dit jaar in topvorm en won de rubriek voor zesjarigen op de Bolesworth International Horse Show, maar het was haar eerste keer in de International Arena, wat voor haar een enorm leerzame ervaring was.”

Lanaken

Laura Renwick is nu met beide paarden gekwalificeerd voor deelname aan het WK voor jonge springpaarden in Lanaken.

Bron: Horses.nl/Persbericht