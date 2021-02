Laura Renwick stuurt eigen fokproduct Arkuga weer naar winst

Vanmiddag liet de snelheidsspecialist Laura Renwick met Arkuga (v. Arko III) opnieuw iedereen achter zich in de 1.45m-rubriek in Vilamoura. De Britse amazone trok de overwinning met het fokproduct van haar ouders naar zich toe door foutloos te blijven in een tijd van 59,75 seconden.

De snelste Nederlander in deze rubriek was Leon Thijssen die de tweede plaats bemachtigde. Hij kwam aan de start met de 11-jarige Faithless Mvdl (v. Ukato). Het duo snelde naar de finish in een tijd van 61,43 seconden.

Chudyba derde

Ook Bronislav Chudyba raakte het hout niet aan met de 10-jarige BWP’er Liston Achterhoek (v. Clarence I). Zij klokten een tijd van 64,56 seconden wat goed was voor de derde plaats.

