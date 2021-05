Laure Tijskens pakt zege in 1.30m pony’s Wierden

In Wierden ging de Belg Laure Tijskens vanavond met de winst naar huis bij de 1.30-rubriek voor pony's. Haar vosruin Navayo (v. Jerome Van De Vondelhoeve) bleef van het hout af in het moeilijke parcours. Door een snelle ronde van 38,91 seconden te rijden liet ze al haar concurrenten achter zich.

In deze rubriek verschenen 35 combinaties aan de start, daarvan mochten zes door naar de barrage en bleven slechts drie combinaties foutloos.

Duitsland tweede

Hanna Bräuer ging voor safe door het parcours te rijden in 41,16 seconden met haar Do It Again-nakomeling Cookie 60. De combinatie behaalde daardoor de tweede plaats.

Balk kost Slingerland eerste plek

De Nederlander Logan Fiechter mocht de derde prijs mee naar huis nemen door haar 10-jarige Minerva For Play (v. For Next Generation) in 43,09 seconden rond te sturen. Landgenoot Estelle Slingerland ging met haar Holsteiner High Dream N (v. Highway N) voor de winst. Met 37,24 seconden was de combinatie het snelst, maar kreeg door haar strijdlust helaas een balk en moet daardoor genoegen nemen met de vierde plek.

Bron: Horses.nl