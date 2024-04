Siebe Leemans blijft Yves Willems voor in Opglabbeek

Vanmorgen begon de dag in Opglabbeek met een 1.40m parcours direct op tijd voor de Junioren, die gold als kwalificatieproef voor zondag. Aan kop ging Siebe Leemans met de negenjarige merrie Karamella (v.Plot Blue). Hij schreef 58,50 seconden op het scorebord en bleef daarmee Yves Willems net voor. Ook gisteren waren er meerdere Nederlandse successen bij de springjeugd.

Met Odile van het Ruytershof (v.GFE Jilbert van het Ruytershof) was Willems vorige week al goed op weg. Toen viel hij met de tienjarige merrie nog net buiten het podium, maar vanmorgen pakte hij de tweede plaats in een tijd van 58,65 seconden. Ook de zesde plaats was voor hem, ditmaal in het zadel van Highway (v. Tangelo van de Zuuthoeve).

Leemans

Gisteren verscheen Leemans ook al aan de start in de rubriek voor U25, young riders en junioren. Ook hier kregen de combinaties een 1.40m parcours direct op tijd voorgeschoteld. Met zowel Estoril du Cedre (v.Jarnac) als de Toulon-zoon Kornuit reed hij een foutloze ronde, waardoor hij tweemaal in de top tien eindigde.

Young Riders

Bij de kwalificatieproef voor de Young Riders van gisteren was Fleur Holleman de beste Nederlandse. Met de veertienjarige ruin Faltic (v.Baltic VDL) behaalde ze de vijfde plaats, gevolgd door haar andere troef Cataque du Haut Breil (v.HH Conrad). Plaats zeven was voor Nikita Cheung met Noberlina vd Laarse Heide Z (v.Nabab de Reve), de top tien werd afgesloten door Yannick Janssen van Grunsven. Hij zat in het zadel van de Atlantic VDL-zoon Lugaignac des Pouplis.

Pony’s en Children

Bij de pony’s was er een zevende plaats voor de Nederlandse Kampioene Lieselot Kooremans. In de kwalificatieproef bij de Children was er eveneens een zevende plaats, ditmaal voor Stella Heiligers.

Bron: Horses.nl