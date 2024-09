Leemans en Kobalt winnen 1,40m barrage Bonheiden

Siebe Leemans en Kobalt (v. Harley VDL) hebben vanavond een twee sterren 1,40m met barrage gewonnen. Van de veertien barragekandidaten doken er slechts twee onder de 38 seconden: Leemans en Gregory Wathelet met Double Jeu d'Honvault (v. Kannan).

Wathelet zette als eerste starter in de barrage een uitstekende rit neer met de Selle Français-gefokte Double Jeu d’Honvault. Hij kwam in 37,81 seconden aan de finish en legde zijn concurrenten daarmee het vuur aan de schenen. Het duurde echter niet lang voor Siebe Leemans met Kobalt de leiding overnam. De combinatie, die in juli nog aan de start kwam op het EK junioren, finishte in 37,15 seconden. Die tijd werd niet meer verbeterd en Leemans mocht de eerste prijs van 2.500 euro in ontvangst komen nemen.

Stijn Testers en Kardan (v. Casago) werden in 0/42,93 tiende, net voor Mans Thijssen, die met Zeppelin Blue (v. Zirocco Blue VDL) de snelste vierfouter neer wist te zetten met 37,15 seconden op de teller.

Uitslag.

