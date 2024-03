Leemans en Kobalt winnen opnieuw in Lier

Siebe Leemans heeft zijn zegereeks met Kobalt (v. Harley VDL) voortgezet. De pas zeventienjarige ruiter won gisteren de 1,40m direct op tijd en voegde daar vandaag de overwinning in de 1,40m over twee fasen aan toe. Yoni van Santvoort werd met de dressuurgefokte Esprit (v. Sir Scandic) tweede.

Siebe Leemans begon zijn internationale carrière met Kobalt bij de junioren en pakte in 2022 al een handjevol internationale wedstrijden bij de senioren mee. Inmiddels heeft Leemans laten zien goed mee te kunnen komen. In de twee fasen van vandaag was hij met 31,34 op de teller ruim twee seconden sneller dan Van Santvoort. Maar er was nog meer succes voor Leemans. Met Plopsa Blue Z (v. Plot Blue) werd hij namelijk ook nog achtste.

Uitslag.

Bron: Horses.nl